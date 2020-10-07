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07 октября 2020, 10:51

Стало хуже: Появились новые подробности о состоянии больного COVID-19 Порошенко

07 октября 2020, 10:51
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У него двустороннее воспаление легких, он находится в больнице
У него двустороннее воспаление легких, он находится в больнице
Фото: Сайт "ЕС"
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У пятого президента Петра Порошенко, который госпитализирован с двусторонним воспалением легких вследствие коронавирусной болезни, - сгущение крови, вследствие чего врачи не могут сделать анализ и проконтролировать состояние его здоровья.

Об этом рассказала его жена Марина Порошенко в интервью Янине Соколовой в программе "Стыдно", информирует RegioNews.

"Что касается Петра Алексеевича, действительно, его состояние хуже. У него двустороннее воспаление легких, он находится в больнице. Он получает там комплекс лечения", - рассказала Порошенко.

Она подчеркнула, что сейчас у Порошенко ухудшилось состояние крови.

"Она очень густая, и даже врачи не могут взять, сделать анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, промониторить, как он себя чувствует, как протекает болезнь", - сказала жена пятого президента.

В то же время Марина Порошенко отметила, что их дочь Евгения переносит COVID-19 гораздо легче.

"Она дает температурные вспышки, которые хорошо снимаются жаропонижающими средствами", - отметила жена пятого президента.

Напомним, 3 октября пятого президента Украины Петра Порошенко госпитализировали в одну из столичных больниц с воспалением легких.

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