Стало хуже: Появились новые подробности о состоянии больного COVID-19 Порошенко

У него двустороннее воспаление легких, он находится в больнице

У него двустороннее воспаление легких, он находится в больнице

Фото: Сайт "ЕС"

У пятого президента Петра Порошенко, который госпитализирован с двусторонним воспалением легких вследствие коронавирусной болезни, - сгущение крови, вследствие чего врачи не могут сделать анализ и проконтролировать состояние его здоровья.

Об этом рассказала его жена Марина Порошенко в интервью Янине Соколовой в программе "Стыдно", информирует RegioNews.

"Что касается Петра Алексеевича, действительно, его состояние хуже. У него двустороннее воспаление легких, он находится в больнице. Он получает там комплекс лечения", - рассказала Порошенко.

Она подчеркнула, что сейчас у Порошенко ухудшилось состояние крови.

"Она очень густая, и даже врачи не могут взять, сделать анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, промониторить, как он себя чувствует, как протекает болезнь", - сказала жена пятого президента.

В то же время Марина Порошенко отметила, что их дочь Евгения переносит COVID-19 гораздо легче.

"Она дает температурные вспышки, которые хорошо снимаются жаропонижающими средствами", - отметила жена пятого президента.

Напомним, 3 октября пятого президента Украины Петра Порошенко госпитализировали в одну из столичных больниц с воспалением легких.