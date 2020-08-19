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19 августа 2020, 14:08 8

Завтра Кабмин дополнительно пересмотрит зоны карантина в Украине

19 августа 2020, 14:08 8
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Фото из открытых источников
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В четверг, 20 августа, Кабинет министров дополнительно пересмотрит зонирование на территории Украины по уровню эпидемической опасности.

Об этом на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Завтра, в четверг, дополнительно будет пересмотрен уровень эпидемической опасности, во второй половине дня, на основании количества больных за последние 14 дней, - сказал он.

Виктор Ляшко рассказал, что количество "красных и оранжевых зон" в Украине после просмотра возрастет:

В предыдущий четверг, когда принималось решение о первых зонирования, таких регионов у нас было 10. Сейчас, по статистике, которую мы имеем на сегодня, количество областей, в которых будет проведено разбирательство и зонирование территорий по цветовой гамме, уже 13", - сообщил главный санврач.

В то же время он отметил, что динамика роста числа больных свидетельствует о том, что к 13 областям завтра могут присоединиться другие регионы.

Напомним, в Украине по состоянию на 19 августа зафиксирован новый антирекорд по количеству больных Covid-19, за сутки заболели лиц 1967.

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