В КГГА рассказали, как пройдут новогодние праздники в столице во время карантина

Рождественские праздники продлятся в Киеве с 19 декабря до 19 января

Рождественские праздники продлятся в Киеве с 19 декабря до 19 января

Рixabay

Новый год 2021 в Киеве будет проходить по-новому из-за карантинных ограничений. В частности, в этом году елка будет искусственной и будет транслироваться онлайн.

Об этом сообщили на брифинге в КГГА организаторы празднования, пишет RegioNews.

Отмечается, что программа праздника предусматривает традиционное открытие елки 19 декабря на Софийской площади. А для того, чтобы избежать скопления, разработан пеший маршрут по центральной части города.

"Мы не будем перекрывать центральную часть города, мы розгрузим часть города от припаркованных автомобилей", - отметил начальник отдела координации и мониторинга проведения массовых мероприятий в городе Киеве и реализации проектов аппарата КГГА Кирилл Воронин.

Воронин отметил, что рождественские праздники продлятся в Киеве с 19 декабря до 19 января. Вместе с тем традиционных фудкортов, и концертных программ в этом году не будет. Вместо этого посетителей ждут артинсталяции, сувениры, напитки и снеки.

По словам Воронина, транспорт будет работать в режиме праздничного дня, однако конкретного графика он не назвал.

Как отметила директор департамента культуры КГГА Диана Попова, в этом году елка будет искусственной, а открыть ее планируют в 19:00 19 декабря.

Пешеходный маршрут, по словам Воронина, будет пролегать от Арки Дружбы народов через Пешеходный мост, Владимирскую горку, Аллею художников, Андреевский спуск до Контрактовой площади. Всего маршрут составляет 8 км в обе стороны.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что более 90% опрошенных мэров поддержали запрет концертов на Новый год.