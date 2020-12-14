Минздрав назвал регионы с самым высоким показателем заболеваемости COVID-19

В Киеве и еще четырех областях загруженность коек для пациентов превышает 50%

В Киеве и еще четырех областях загруженность коек для пациентов превышает 50%

Фото: flickr

По состоянию на 14 декабря в Украине самые высокие показатели заболеваемости коронавирусом зафиксированы в Киеве, а также в Запорожской, Черкасской, Черниговской, Киевской и Сумской областях.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Так, за прошедшие две недели самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Киеве - 746 человек на 100 тысяч населения.

Также высокий уровень заболеваемости наблюдается в Черкасской (731,3 человек на 100 тыс. населения), Черниговской (609,6), Сумской (707,1), Запорожской (705,1) и Киевской (646,9) областях.

В среднем по Украине показатель заболеваемости COVID-19 составляет 450,4 на 100 тыс. населения.

Загруженность больниц в Украине на протяжении последних 5 дней составляет 43,3%, в Киеве этот показатель достиг отметки 51,3%.

По регионам самый высокий уровень загруженности COVID-кроватей наблюдается в Николаевской области (64,7%), а также в Херсонской (51,3%), Черкасской (56,5) и Черниговской (52,4).

Напомним, 14 декабря в Украине после выходных резко снизился суточный показатель COVID-19, всего зафиксировали 6 451 новый случай коронавирусной болезни.