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16 декабря 2020, 13:58 68

Львовский горсовет вновь перенесет сессию из-за больного коронавирусом Садового

16 декабря 2020, 13:58 68
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Сессию Львовского горсовета отложат из-за COVID-19 у Садового
Сессию Львовского горсовета отложат из-за COVID-19 у Садового
Фото из открытых источников
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Заседание сессии Львовского горсовета, запланированное на 18 декабря, перенесут из-за болезни городского головы Андрея Садового на COVID-19.

Мэр Львова получил второй положительный ПЦР-тест на COVID-19, передает RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал Садового.

"Предварительно планировали провести сессию городского совета 18 декабря. Но вирус внес свои коррективы, поэтому реально мы можем провести заседание 24 декабря", - написал Садовый.

По его словам, на сессии рассмотрят важные для нормального функционирования города вопросы, а также нужно выбрать секретаря городского совета и председателей комиссий.

Относительно бюджета Садовый отметил, что уже сейчас проводятся консультации с представителями всех фракций.

"Сделаем все возможное, чтобы бюджет Львова на следующий год принять вовремя", - подчеркнул мэр.

Относительно самочувствия Садовый проинформировал, что чувствует себя лучше, а врач заверил его, что на следующей неделе уже можно будет выйти с больничного.

Напомним, что 9 декабря уже сообщалось о том, что сессия Львовского горсовета будет перенесена из-за болезни Садового. Ее планировалось провести 18 декабря.

Украина Львов бюджет сессия Садовый Андрей
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