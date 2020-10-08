В Одесской ОГА прокомментировали заявление о нехватке коек для больных коронавирусом

В Администрации опровергают слухи

В Администрации опровергают слухи

Рixabay

Департамент охраны здоровья Одесской облгосадминистрации считает неправдивой информацию о якобы нехватке в медучреждениях Одессы и области коек для больных COVID-19.

Как сообщил пресс-секретарь ОГА Денис Соколов, на самом деле пока что заполнено больными с таким диагнозом две трети койко-мест в медучреждениях, информирует RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"По состоянию на 8 октября в Одесской городской инфекционной больнице есть еще 106 свободных коек (из имеющихся в медучреждении 420-ти), в областном медицинском центре - 72 кровати (всего 150), в Измаильский городской инфекционной больнице - 74 койки (всего 130), в Дунайской областной больнице - 47 коек (всего 120), в Одесской городской больнице №3 - 11 коек (всего 75), в Арцизской райбольницы - 24 койки (всего 65), в Одесской городской больнице №10 и в областном центре социально значимых болезней в случае острой необходимости тоже могут принять еще 123 пациентов, инфицированных COVID-19", - Соколов привел данные департамента охраны здоровья'я ОГА.

Наиболее заполнены больными с этим диагнозом или подозрением на инфицирование коронавирусом Белгород-Днестровская, Беляевская и Черноморская городские больницы. В то же время медучреждения области могут сейчас принять на лечение 505 человек, инфицированных COVID-19.

По словам представителя ОГА, нет также оснований для слухов о полностью исчерпаны запасы медицинского кислорода в медучреждениях Одесской области.

"Заключен новый договор с компанией-поставщиком кислорода, могу добавить, что он будет поступать в медучреждения Одесской области из Киева", - подытожил Соколов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал информацию о недостатке в Одессе коек для больных коронавирусом.