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10 сентября 2020, 12:53 4

Минздрав назвал области, которые могут ослабить карантин

10 сентября 2020, 12:53 4
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Ослабить карантин могут те регионы, которые отвечают трем критериям
Ослабить карантин могут те регионы, которые отвечают трем критериям
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В Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 17 областей, однако соответствуют требованиям Министерства здравоохранения 7 регионов.

Соответствующие данные по состоянию на 10 сентября обнародовал Минздрав, передает RegioNews.

Кроме Киева, не готовы к ослаблению Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости.

Могут ослаблять карантин Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Отметим, ослабить карантин могут те регионы, которые отвечают трем критериям:

  • количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;
  • показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;
  • уровень загруженности коек в течение 5 дней подряд не должен превышать 50%.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 582 новых случая коронавируса.

коронавирус Украина карантин Минздрав регионы
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