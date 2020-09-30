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30 сентября 2020, 13:15 6

В Ровно сессию горсовета отменили из-за вспышки COVID-19

30 сентября 2020, 13:15 6
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Заболевание обнаружили также у секретаря городского совета
Заболевание обнаружили также у секретаря городского совета
Фото: rivnerada.gov.ua
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В Ровно отменили заседание сессии городского совета, которое было анонсировано на 1 октября, поскольку часть депутатов заболели COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте городского совета, передает RegioNews.

В частности, распоряжение об отмене заседания утром, 30 октября, подписал мэр Владимир Хомко.

Часть депутатского состава заболели коронавирусом. Точное количество назвать не могу. Но известно, что не удастся собрать кворум", - сказал представитель городского совета.

Также известно, что секретарь Ровенского городского совета Сергей Паладийчук заболел COVID-19. Об этом он написал в своем Facebook.

Сегодня получил подтверждение, что заболел COVID-19. ПЦР-тест оказался положительным. А потому, остаюсь дома и работаю дистанционно", - сообщил Паладийчук.

Напомним, в Харькове сессию облсовета перенесли из-за COVID-19, сессия Харьковского городского совета также еще не назначена.

коронавирус карантин горсовет Ровно сессия секретарь
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