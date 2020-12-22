"Дыра в бюджете": мэр Сум рассказал, на сколько уменьшился бюджет города из-за карантина

В городе приходится сокращать некоторые программы

В городе приходится сокращать некоторые программы

Фото: RegioNews

Мэр Сум Александр Лысенко сообщил, что городской бюджет по состоянию на декабрь 2020 года из-за карантинных ограничений недополучил 130 миллионов гривен.

Об этом городской глава рассказал в интервью RegioNews.

По бюджету ситуация следующая: мы недополучили 130 млн гривен. Больше всего наполнение бюджета поступает от НДФЛ (налог на доходы физлиц с зарплаты). Мы недополучили из него около 60 млн грн. Доля НДФЛ в нашем бюджете - 40%. Это - весомая цифра", - отметил Александр Лысенко.

Также есть и второй налог - местный. Это плата за землю и уплата за имущество. Однако по всем этим налогам уже сделали льготы.

Повторюсь, сейчас у нас дыра в бюджете в 130 млн грн. Нам приходится сокращать некоторые программы, но это не касается медицины, образования, соцзащиты", - подчеркнул мэр.

По его словам, власть делает все возможное, чтобы жизнедеятельность города не остановилась, чтобы люди остались с электричеством, водой, теплом, чтобы все услуги они получали на соответствующем уровне.

Ранее RegioNews писал, что мэр Сум Лысенко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе под контролем, а поэтому считает, что было бы целесообразнее не закрывать рынки и торговые центры, а лучше усилить контроль за соблюдением санитарных норм и увеличить штрафы за их нарушения.