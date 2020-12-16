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16 декабря 2020, 15:44 7

В Минздраве рассказали, сколько украинцев повторно заболели COVID-19

16 декабря 2020, 15:44 7
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Фото: из открытых источников
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В Центре общественного здоровья Минздрава Украины сообщили, что по состоянию на середину декабря в Украине 2161 человеку повторно подтвердили заболевание на коронавирус.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится на сайте ЦОЗ.

Повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, выявлено у 2 161 человека. Из них 12% - 250 человек - медицинские работники", - говорится в сообщении.

Так, у пациентов с тяжелой формой заболевания - уровни антител выше, а у тех, у кого было легкое или бессимптомное течение заболевания, - ниже.

Точных данных, какие уровни антител необходимые для защиты и как долго эти антитела сохраняются в организме еще нет, но в группе риска повторного заражения коронавирусом есть люди, которые перенесли заболевание в легкой форме.

Напомним, в Украине за 15 декабря COVID-19 обнаружили в 10 622 людей, были госпитализированы 3 242 больных, 12 549 пациентов выздоровели.

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