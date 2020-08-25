Председатель Тернопольской ОГА попал в больницу с коронавирусом

Также болезнь подтвердили в его заместителей

Также болезнь подтвердили в его заместителей

Фото: Facebook

Председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш, у которого ранее обнаружили коронавирус, попал в больницу.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Сейчас нахожусь на стационарном лечении. Медики диагностировали пневмонию. Получаю необходимую помощь, но параллельно продолжаю работать", - написал чиновник.

Он добавил, что некоторые его заместители также заболели на COVID-19 и находятся в больнице, однако фамилий не назвал.

По словам председателя ОГА, в районах области будут увеличивать количество тестов на наличие вируса, так как ситуация остается сложной.

Администрация продолжает работать в обычном режиме. Согласно протоколу, работники структуры прошли ПЦР-тестирование. Это 40 человек, здание облгосадминистрации продезинфицировали", - подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее у председателя Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша подтвердили наличие коронавирусного заболевания COVID-19.