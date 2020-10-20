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20 октября 2020, 14:41

Украина имеет проблемы с обеспечением больниц кислородом, - Минздрав

20 октября 2020, 14:41
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Недавно власти направили в регионы 571 млн грн для обеспечения кислородом коек в больницах
Рixabay
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В Украине существуют проблемы с обеспечением больниц кислородом. В связи с этим для лечения пациентов используются лишь 13-15% аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом на брифинге заявил эксперт Министерства охраны здоровья, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна"

Он отметил, что сейчас используются только 613 аппаратов ИВЛ, тогда как в Украине более 4,6 тысячи таких аппаратов.

"Есть некоторые проблемы с обеспечением кислородом. Министр еще в августе поручил медучреждениям обеспечить 80% коечного фонда подводом кислорода", - сказал Дубров.

Он отметил, что некоторые медучреждения поручение выполнили, но у некоторых остаются проблемы и критический недостаток кислорода для пациентов.

Напомним, накануне в Офисе президента сообщили, что в регионы для обеспечения кислородом кроватей в опорных больницах по приему больных коронавирусом перечислено 571 млн гривен субвенции.

коронавирус Минздрав власть больницы больные
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