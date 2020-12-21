Мэр Одессы Геннадий Труханов вылечился от COVID-19
Ранее несмотря на положительный тест его выписали из больницы
Ранее несмотря на положительный тест его выписали из больницы
Мэр Одессы Геннадий Труханов вылечился от COVID-19 и возвращается к исполнению своих обязанностей.
Об этом он сообщил во время дистанционного заседание оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает RegioNews.
По словам городского головы, он получил отрицательный ПЦР-тест в субботу, 19 декабря.
Безопасный и могу выполнять свои обязанности. Поэтому настроение хорошее", - сказал мэр Одессы.
Напомним, 9 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов заболел коронавирусом.
Позже Труханова госпитализировали в инфекционную больницу, поскольку состояние здоровья мэра Одессы ухудшилось.
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