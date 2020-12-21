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21 декабря 2020, 11:24 93

Мэр Одессы Геннадий Труханов вылечился от COVID-19

21 декабря 2020, 11:24 93
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Фото: из открытых источников
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Мэр Одессы Геннадий Труханов вылечился от COVID-19 и возвращается к исполнению своих обязанностей.

Об этом он сообщил во время дистанционного заседание оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает RegioNews.

По словам городского головы, он получил отрицательный ПЦР-тест в субботу, 19 декабря.

Безопасный и могу выполнять свои обязанности. Поэтому настроение хорошее", - сказал мэр Одессы.

Напомним, 9 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов заболел коронавирусом.

Позже Труханова госпитализировали в инфекционную больницу, поскольку состояние здоровья мэра Одессы ухудшилось.

Одесса коронавирус мэр Геннадий Труханов лечение COVID-19
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