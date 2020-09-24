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24 сентября 2020, 18:32 9

Киев вернулся в желтую, а Тернополь – в красную зону карантина

24 сентября 2020, 18:32 9
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Фото из открытых источников
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Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение относительно разделения Украины на новые зоны карантина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет RegioNews.

Cогласно новому зонированию, решение о "красной" зоне, а также по усилению карантина принимается совместно государственной и региональной комиссиями ТЭБ и ЧС. Такое решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд или превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше чем в 5 раз.

Исходя из этих критериев в красную зону попал город Тернополь, а Киев из оранжевой зоны перешел в желтую. В этих зонах города останутся ближайшие 14 дней.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних...

Опубліковано Олегом Немчіновим, Міністром КМУ Четвер, 24 вересня 2020 р.

Напомним, коронавирус в Украине не спадает: за сутки снова выявили более 3300 новых случаев.

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Киев карантин показатель Тернополь красная зона зона
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