"Красные" Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы: в Украине обновили зоны карантина

Правительство существенно расширило перечень городов "красной" зоны

Правительство существенно расширило перечень городов "красной" зоны

Фото: flickr

В Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах, также была расширена "красная" зона.