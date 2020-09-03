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03 сентября 2020, 19:30 3

"Красные" Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы: в Украине обновили зоны карантина

03 сентября 2020, 19:30 3
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Правительство существенно расширило перечень городов "красной" зоны
Правительство существенно расширило перечень городов "красной" зоны
Фото: flickr
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В Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах, также была расширена "красная" зона.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

В частности, в "красную" зону карантина попали:

  • Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, а также Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
  • Дубно и Костопольский район Ровенской области;
  • Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Великобурлукский район Харьковской области;
  • Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
  • Бобровицкий район Черниговской области.

Немчинов отметил, что новое зонирование в Украине начнет действовать с 7 сентября.

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Напомним, коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 2430 новых случаев.

Кабмин карантин Черновцы Ивано-Франковск регионы красная зона зона
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