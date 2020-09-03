"Красные" Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы: в Украине обновили зоны карантина
Правительство существенно расширило перечень городов "красной" зоны
Правительство существенно расширило перечень городов "красной" зоны
В Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах, также была расширена "красная" зона.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.
В частности, в "красную" зону карантина попали:
- Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, а также Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- Дубно и Костопольский район Ровенской области;
- Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
- Бобровицкий район Черниговской области.
Немчинов отметил, что новое зонирование в Украине начнет действовать с 7 сентября.
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