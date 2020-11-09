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09 ноября 2020, 16:56

У Кличко выступили против локдауна в Киеве

09 ноября 2020, 16:56
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Там считают, что локдаун может ударить по экономике города
Там считают, что локдаун может ударить по экономике города
Фото: flickr
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Введение нового жесткого карантина из-за распространения коронавируса в Киеве может нанести удар по экономике города.

Как сообщает "Эспрессо", об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, пишет RegioNews.

По мнению Мондриевского, Киев выдержит любые условия. Но прежде всего при принятии решений нужно учитывать структуру общества в каждом регионе.

"Киев — огромный мегаполис. По моему мнению, локдаун демонстрирует лучшие показатели в борьбе с распространением болезни. С другой стороны — очень бьет по экономике, мелкому и среднему бизнесу", — отметил заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что также нужно прислушиваться к тем, кто работает на местах.

"Локдаун сейчас, по тем показателям, которые мы имеем в Киеве, нецелесообразен с нашей точки зрения", — добавил Мондриевский.

Также Мондриевский отметил, что сейчас ведется активная работа с больницами: увеличивают количество мест для киевлян, которые нуждаются в госпитализации. А полное прекращение работы транспорта — сейчас не обязательно. Главное — соблюдать всем противоэпидемических правил.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин пока не рассматривает введение тотального карантина.

коронавирус карантин мэр Кличко Виталий КГГА
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