Аваков выступил за полный локдаун в Украине

По его мнению, локдаун надо вводить как можно быстрее

По его мнению, локдаун надо вводить как можно быстрее

Фото: МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за радикальный локдаун в Украине сроком не менее трех недель. По его мнению, локдаун надо вводить как можно быстрее.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24", пишет RegioNews.

"Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Продолжительностью три или четыре недели. Не надо прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей", - заявил Аваков.

По его словам, как только правительство подготовит программу компенсаций для бизнеса, будет введен локдаун, чтобы прервать цепочку заболеваемости.

"Моя точка зрения стоит за радикальный локдаун, немедленно, не меньше трех недель. И дай бог, чтобы мы выходили до Нового года с локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами. Убежден, что правительство будет рассматривать это в ближайшие дни", - добавил Аваков.

Напомним, ранее в "Слуге народа" назвали оптимальную дату локдауна в Украине.