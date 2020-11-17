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Сеть кинотеатров "Планета Кино" может закрыться из-за "карантина выходного дня"
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17 ноября 2020, 12:13 73

Сеть кинотеатров "Планета Кино" может закрыться из-за "карантина выходного дня"

17 ноября 2020, 12:13 73
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Владельцы утверждают, что именно на выходные приходится 80% доходов кинотеатров
Владельцы утверждают, что именно на выходные приходится 80% доходов кинотеатров
Фото из открытых источников
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Кинотеатры сети «Планета Кино» поработают ещё неделю, а затем, вероятно, придется их закрыть и уволить 500 сотрудников.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на совладельца сети "Планета кино" Дмитрия Деркача.

Кинотеатры сети "Планета Кино" из-за "карантина выходного дня" могут закрыться уже через неделю и уволить около полутысячи сотрудников.

Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте, - написав в своём Facebook Дмитрий Деркач.

Совладелец сети утверждает, что в его заведениях безопасно, и это подтверждается международными исследованиями – в отличие от общественного транспорта.

Ну что ж карантин выходного дня ввели, никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам...

Posted by Дмитро Деркач on Wednesday, November 11, 2020

В сети активно отреагировали на сообщение Деркача. Многие любители кино предлагают разные выходы из создавшегося положения: обязательно пойти в кино в будни, переносить выходные в компаниях на четверг-пятницу, чтобы у сотрудников появилось время на посещение кинотеатра в будний для него день, организуют просмотры кинофильмов на английском языке с последующим обсуждением и возможностью попрактиковаться.

Сами владельцы пока не планируют запускать донейшены и сертификаты – утверждают, что много неиспользованных сертификатов остались с прошлого, весеннего локдауна – их действие продлили до конца года и приглашают всех воспользоваться ими.

Просто собрать деньги от клиентов не дав взамен никакой ценности - это не наши варианты, - пишет Дмитрий Деркач. - Считаю карантин выходного дня идиотской, популистской мерой, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Окружном админсуде Киева - три иска об отмене "карантина выходного дня”: судятся три львовские заведения культуры.

карантин доходы кинотеатры культура локдаун
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