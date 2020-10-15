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15 октября 2020, 11:56 4

В Украине ни один регион не может ослабить карантин: статистика от Минздрава

15 октября 2020, 11:56 4
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Во всех регионах превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней
Во всех регионах превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней
Фото из открытых источников
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В Украине по состоянию на 15 октября ни один регион не готов к ослаблению карантина. В "красный" список попала и Кировоградская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья, информирует RegioNews.

Так, во всех регионах превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней. В целом по стране заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 179,1 при норме 40. Самый высокий показатель наблюдается в Сумской области - 333,8, в Киеве он составляет 195,7.

Также в трех областях - Донецкой, Луганской и Одесской, заполненности больничных коек превышает 70%. В целом по стране больничные койки первой волны для лечения коронавируса заполнены на 59,7%. Всего сейчас развернуты 35 150 коек для лечения COVID-19.

Напомним, 13 октября в Украине продлили карантин до конца года.

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