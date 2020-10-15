В Украине ни один регион не может ослабить карантин: статистика от Минздрава

Во всех регионах превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней

Во всех регионах превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней

Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на 15 октября ни один регион не готов к ослаблению карантина. В "красный" список попала и Кировоградская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья, информирует RegioNews.

Так, во всех регионах превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней. В целом по стране заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 179,1 при норме 40. Самый высокий показатель наблюдается в Сумской области - 333,8, в Киеве он составляет 195,7.

Также в трех областях - Донецкой, Луганской и Одесской, заполненности больничных коек превышает 70%. В целом по стране больничные койки первой волны для лечения коронавируса заполнены на 59,7%. Всего сейчас развернуты 35 150 коек для лечения COVID-19.

Напомним, 13 октября в Украине продлили карантин до конца года.

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