Медиков заставляют скрывать случаи заражения COVID-19 - совещание у Зеленского

Он просит Минздрав взять ситуацию под контроль

Он просит Минздрав взять ситуацию под контроль

Фото: Офис президента

Главные врачи некоторых медицинских учреждений заставляют персонал скрывать информацию о заражении коронавирусом на работе.

Об этом доложили президенту Зеленскому во время традиционной селекторного совещания, передает RegioNews.

Как известно, такие случаи происходят из-за желания избежать административного наказания для больниц.

Это опасная и недопустимая ситуация. Минздрав должен безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больницы заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом", - сказал Зеленский.

Он также поручил Министерству здравоохранения разобраться с этой ситуацией.

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Напомним, коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 2430 новых случаев.