Новый антирекорд: в Украине за сутки более 6700 новых больных COVID-19

За прошедшие сутки зафиксирован 141 летальный случай

За прошедшие сутки зафиксирован 141 летальный случай

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В Украине за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 6719 человек, а 2686 пациентов выздоровели. За 20 октября сделали 62 869 тестов на коронавирус: 32 729 ПЦР-тестов и 30 140 ИФА-тестов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшие сутки подтверждено COVID-19 у 6719 человек, из них - 318 детей, а также 365 медицинских работников. Были госпитализированы за сутки 1009 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Харьковской (714), в Одесской (614) и Полтавской (580) областях.

В Киеве за сутки коронавирус диагностировали у 559 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 315 826 человек, из них 132 219 выздоровели, летальных исходов - 5927.

Напомним, вчера в Украине COVID-19 диагностировали 5 469 людям.

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