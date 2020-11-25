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25 ноября 2020, 14:20 6

Шмыгаль заявил, что в некоторых облцентрах COVID-больницы загружены более чем на 90%

25 ноября 2020, 14:20 6
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Однако он не назвал, в каких конкретно городах
Однако он не назвал, в каких конкретно городах
Фото: КМУ
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українською мовою

В Украине есть города, в которых загруженность больниц для больных коронавирусом превышает 90%.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

"Есть отдельные города, где загруженность больниц достигает более 90%. Мест в таких больницах начинает не хватать и по факту их практически нет в отдельных областных центрах", – подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, больных размещают в районных, областных больницах и должны маршрутизировать новые направления для госпитализации пациентов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили почти 14 тысяч новых больных COVID-19.

коронавирус Украина карантин премьер больницы
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