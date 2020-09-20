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20 сентября 2020, 15:33 3

В горсовете Харькова рассказали о состоянии Кернеса и опровергли ряд тезисов о его заражении

20 сентября 2020, 15:33 3
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Он мог заразиться на работе
Он мог заразиться на работе
Фото: newsroom.kh.ua
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В городском совете Харькова рассказали, как переносит коронавирус мэр города Геннадий Кернес. Также в учреждении опровергли ряд тезисов об обстоятельствах и причины болезни городского головы.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

"Информация о том, что Харьковский городской глава находится в коме, не соответствует действительности. Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники "Шарите", позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков", - говорится в сообщении.

Также в горсовете опровергли информацию, что Кернеса специально заразили коронавирусом, а причастны к этому заражению председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Харьковский городской совет официально заявляет: такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неуклюжую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власть", - говорится в сообщении.

Причиной заражения Кернеса называют его работу, которая предполагает многочисленные встречи.

"Не удивительно, что при таком колоссальном количестве контактов он мог заразиться коронавирусом", - отмечают в горсовете.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находился на стационарном лечении в больнице №17 города Харькова.

16 сентября стали известно, что Кернеса вывозят на лечение в Германию, его состояние оценивали как тяжелое.

Также СМИ сообщали, что Кернеса в Германии готовят к сложной операции.

Он проходит лечение от коронавируса в реанимационном отделении берлинской клиники "Шарите".

коронавирус Кернес Геннадий Аваков Харьков Кучер Алексей
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