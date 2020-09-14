Глава Николаевской ОГА Стадник заболел COVID-19

У чиновника высокая температура, боль в горле и другие симптомы болезни

У чиновника высокая температура, боль в горле и другие симптомы болезни

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Об этом сам Александр Стадник сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Уважаемая общественность! Я всегда говорил о своей открытости к вам, поэтому и сейчас считаю нужным поделится с вами печальной новостью. Только что получил результаты исследования на COVID-19. К сожалению, он оказался положительным", - написал Стадник.

Глава Николаевской ОГА отметил, что высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни стали поводом для обращения к врачу.

Шановна громадо! Я завжди говорив про свою відкритість до вас, тому й зараз вважаю за потрібне поділитися з вами сумною... Опубліковано Олександром Стадніком Понеділок, 14 вересня 2020 р.

Напомним, у председателя Житомирского облсовета сегодня также подтвердили COVID-19.