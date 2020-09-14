14:48  14 сентября
Главнокомандующий Вооруженных сил Хомчак выздоровел от COVID-19
15:33  14 сентября
Черновицкий горсовет подал в суд на Кабмин
18:06  14 сентября
С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили перемирие
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2020, 18:44

Глава Николаевской ОГА Стадник заболел COVID-19

14 сентября 2020, 18:44
Читайте також українською мовою
У чиновника высокая температура, боль в горле и другие симптомы болезни
У чиновника высокая температура, боль в горле и другие симптомы болезни
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заболел коронавирусом.

Об этом сам Александр Стадник сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Уважаемая общественность! Я всегда говорил о своей открытости к вам, поэтому и сейчас считаю нужным поделится с вами печальной новостью. Только что получил результаты исследования на COVID-19. К сожалению, он оказался положительным", - написал Стадник.

Глава Николаевской ОГА отметил, что высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни стали поводом для обращения к врачу.

Шановна громадо! Я завжди говорив про свою відкритість до вас, тому й зараз вважаю за потрібне поділитися з вами сумною...

Опубліковано Олександром Стадніком Понеділок, 14 вересня 2020 р.

Напомним, у председателя Житомирского облсовета сегодня также подтвердили COVID-19.

коронавирус Николаевская ОГА болезнь COVID-19 Стадник Александр Николаев
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Выборы во время карантина: ЦИК просит Раду урегулировать вопрос
14 сентября 2020, 18:36
Мэр Харькова Геннадий Кернес в коме - СМИ
14 сентября 2020, 18:13
В психоневрологическом интернате на Житомирщине люди массово заболели коронавирусом
14 сентября 2020, 16:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Кто против ахметовцев. На "малой родине" Зеленского вакантно место оппозиционного кандидата
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Все блоги »