Вакцину от коронавируса начнут применять с Киева - Госпотребслужба

Ожидается, что уровень заболеваемости продолжит расти

Ожидается, что уровень заболеваемости продолжит расти

Фото: из открытых источников

Киев станет первым городом Украины, в котором начнут применять препараты и вакцины от коронавируса, когда они поступят в производство.

Как передает RegioNews, об этом рассказал начальник Главного управления Госпотребслужбы города Киева, врач Олег Рубан.

"Столица всегда была лидером по заболеваемости COVID-19 и другим острым респираторным вирусным инфекциям. Причина – большая миграция населения, большое количество людей из групп риска, проживающих в городе Киеве. Поэтому Киев первый зашел в эпидемию и последним будет выходить", – отметил он.

Как отмечает чиновник, сейчас в столице проводится массовое тестирование всех больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций. У 10-15% из них подтверждается диагноз коронавирусной болезни.

По прогнозам, заболеваемость будет расти. Начало максимальных показателей будет в октябре-ноябре", – сказал Рубан.

Вместе с тем он отметил, что ситуация стабилизируется при условии, что горожане будут придерживаться всех рекомендованных правил – пользоваться медицинскими масками, антисептиками и придерживаться социальной дистанции.

Учитывая научную сеть, Киев будет первым применять препараты и вакцины от коронавируса. Что касается киевской городской власти, то при официальной регистрации вакцины в тот же день пройдет закупка препарата для населения города", - заверил он.

Ранее сообщалось, что 19 августа заразились коронавирусом 2 134 человек, умерли 40 пациентов, были госпитализированы 407 человек.

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