В Украине только две области соответствуют требованиям для смягчения карантина

Ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшается

Фото: flickr

По состоянию на 21 сентября Киев и 22 региона не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В частности, заболеваемость на 100 тысяч населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской , Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом, критериям Минздрава для ослабления карантина отвечают лишь Херсонская и Кировоградская области.

Кроме того, загруженность коек в больницах первой волны превышает 50% в Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Напомним, в Украине за сутки более 2600 новых больных коронавирусом. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

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