17:52  09 ноября
Глава Офиса президента Ермак тоже заболел коронавирусом
14:58  09 ноября
Кернес не захотел быть депутатом Харьковского городского совета
17:52  09 ноября
На Донбассе от начала суток обстрелов со стороны боевиков не было - штаб
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2020, 21:27 2

Коронавирус у Зеленского: Офис президента перевели на особый режим работы

09 ноября 2020, 21:27 2
Читайте також українською мовою
Всех, кто контактировал с президентом, переводят на самоизоляцию
Всех, кто контактировал с президентом, переводят на самоизоляцию
Фото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

Офис президента будет работать в особом режиме, а всех, кто контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским, отправляют на самоизоляцию до получения отрицательного теста на COVID-19.

Об этом агентству УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает RegioNews.

Она рассказала, что сегодня, 9 ноября большинство сотрудников Офиса президента сделали тесты на COVID-19, некоторые уже получили результаты, другие еще ждут.

В Офисе меряют температуру, ходят в масках, соблюдают дистанцию, у всех есть дезинфекторы, к тому же, часть работников, по возможности, перешла на дистанционную работу, или происходит чередование", - рассказала Мендель.

Она отметила, что те, кто не сделал тестов на COVID-19 по тем или иным причинам, сделают их в течение недели.

Также Мендель сообщила, что все, кто контактировал с президентом и руководителем Офиса Андреем Ермаком, проинформированы о проверке и прохождения самоизоляции.

Медель рассказала, что Владимир Зеленский чувствует себя хорошо, из всех симптомов коронавируса он имеет лишь небольшую температуру.

Мы все надеемся на скорейшее выздоровление и легкую форму протекания болезни как президента, так и руководителя его Офиса", - добавила она.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

Военных, контактировавших с Зеленским, отправят на обсервацию.

коронавирус Владимир Зеленский карантин Офис президента заболевание
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Военных, контактировавших с Зеленским, отправят на обсервацию
09 ноября 2020, 20:10
В Черновцах больница, где лечат больных коронавирусом, уже три дня без отопления
09 ноября 2020, 19:30
У Мэра Николаева обнаружили коронавирус и воспаление легких
09 ноября 2020, 19:26
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой
Свободовский анклав: в чем секрет успеха мэров Хмельницкого, Ивано-Франковска и Тернополя
Все публикации »
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Все блоги »