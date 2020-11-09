Коронавирус у Зеленского: Офис президента перевели на особый режим работы

Всех, кто контактировал с президентом, переводят на самоизоляцию

Всех, кто контактировал с президентом, переводят на самоизоляцию

Фото: Офис президента

Офис президента будет работать в особом режиме, а всех, кто контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским, отправляют на самоизоляцию до получения отрицательного теста на COVID-19.

Об этом агентству УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает RegioNews.

Она рассказала, что сегодня, 9 ноября большинство сотрудников Офиса президента сделали тесты на COVID-19, некоторые уже получили результаты, другие еще ждут.

В Офисе меряют температуру, ходят в масках, соблюдают дистанцию, у всех есть дезинфекторы, к тому же, часть работников, по возможности, перешла на дистанционную работу, или происходит чередование", - рассказала Мендель.

Она отметила, что те, кто не сделал тестов на COVID-19 по тем или иным причинам, сделают их в течение недели.

Также Мендель сообщила, что все, кто контактировал с президентом и руководителем Офиса Андреем Ермаком, проинформированы о проверке и прохождения самоизоляции.

Медель рассказала, что Владимир Зеленский чувствует себя хорошо, из всех симптомов коронавируса он имеет лишь небольшую температуру.

Мы все надеемся на скорейшее выздоровление и легкую форму протекания болезни как президента, так и руководителя его Офиса", - добавила она.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

Военных, контактировавших с Зеленским, отправят на обсервацию.