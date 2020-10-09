Тернополь могут исключить из "красной" зоны, - министр

Такое решение будет принято только после заседания ТЭБ и ЧС

Такое решение будет принято только после заседания ТЭБ и ЧС

Фото: flickr

Тернополь могут исключить из списка регионов "красной" карантинной зоны. При этом Канев точно останется "красным".

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует RegioNews.

По его словам, точно говорить о списках карантинных зон можно будет только после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Заседание должно состояться сегодня.

"Канев точно останется в "красной" зоне, так карантинные зоны вводятся две недели. Думаю, что Тернополь не будет в "красной" зоне, но об этом можем говорить только после заседания ТЭБ и ЧС", - сказал Немчинов.

Напомним, Тернополь находится в "красной зоне" карантина. Это означает, что в городе должна быть остановлена работа общественного транспорта, закрыты школы и детсады.

Также сообщалось, что Тернопольский городской совет просит через суд признать незаконным постановление Кабинета министров Украины и карантинные зоны.