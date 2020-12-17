17:18  17 декабря
Неизвестные подожгли машину детектива НАБУ в Львове
13:20  17 декабря
Нардепы изменили график работы в январе
17:51  17 декабря
Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ
UA | RU
UA | RU
17 декабря 2020, 20:08 6

У фигуранта дела Шеремета Антоненко подозревают коронавирус

17 декабря 2020, 20:08 6
Читайте також українською мовою
В связи с ухудшением состояния здоровья адвокаты просят изменить ему меру пресечения
В связи с ухудшением состояния здоровья адвокаты просят изменить ему меру пресечения
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Адвокаты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко подали ходатайство в Шевченковский районный суд Киева об изменении ему меры пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья и подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Адвокаты сообщили во время судебного заседания, что самочувствие Андрея Антоненко ухудшилось и кроме хронических заболеваний, у него подозрение на COVID-19, поскольку у одного из его адвокатов уже подтвердили этот диагноз, а второй находится на изоляции и ожидает на результаты теста.

Защита подозреваемого просит изменить ему меру пресечения. Также по информации адвокатов, в корпусе СИЗО, где держат Антоненко, у трех человек подтвержден диагноз COVID-19.

Суд счел возможным с учетом таких обстоятельств рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения. В то же время прокуроры заявили, что нет оснований для изменения меры пресечения, поскольку в СИЗО есть медчасть и возможность лечения.

Рассматривая ходатайство, суд по просьбе защиты допросил в качестве свидетеля медика, который дал показания в отношении здоровья Антоненко.

Врач сообщил об оперативных вмешательствах, которые делали Антоненко, и отметил, что COVID-19 может вызвать серьезные осложнения и угрозы его здоровью. Сам Антоненко дал разрешение на разглашение в суде информации о его здоровье.

Позже суд огласил решение и не удовлетворил ходатайство защиты Антоненко. Суд обязал руководство СИЗО обеспечить его право на надлежащую медицинскую помощь и обеспечить ему медицинское обследование и лечение.

Суд также предоставил согласие на его этапирование в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи в соответствии с назначением врача. Постановление может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Следующее судебное заседание по делу состоится 12 января в 14:00.

Напомним, суд продлил подозреваемым в убийстве Шеремета меры пресечения до 7 февраля, фигуранта дела Андрея Антоненко оставили под стражей.

суд коронавирус СИЗО Дело Шеремета Андрей Антоненко
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стало известно, сколько украинцев поддерживают введение локдауна в январе
17 декабря 2020, 18:53
В Украине могут ввести штрафы за подделку COVID-тестов
17 декабря 2020, 17:58
В Госпотребслужбе заявили, что сейчас оснований для усиления карантина в Киеве нет
17 декабря 2020, 13:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черниговский облсовет
Изменения в правительстве: кто из министров - главные кандидаты на вылет
Все публикации »
Виктор Глеба
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »