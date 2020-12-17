У фигуранта дела Шеремета Антоненко подозревают коронавирус

В связи с ухудшением состояния здоровья адвокаты просят изменить ему меру пресечения

В связи с ухудшением состояния здоровья адвокаты просят изменить ему меру пресечения

Фото: из открытых источников

Адвокаты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко подали ходатайство в Шевченковский районный суд Киева об изменении ему меры пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья и подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Адвокаты сообщили во время судебного заседания, что самочувствие Андрея Антоненко ухудшилось и кроме хронических заболеваний, у него подозрение на COVID-19, поскольку у одного из его адвокатов уже подтвердили этот диагноз, а второй находится на изоляции и ожидает на результаты теста.

Защита подозреваемого просит изменить ему меру пресечения. Также по информации адвокатов, в корпусе СИЗО, где держат Антоненко, у трех человек подтвержден диагноз COVID-19.

Суд счел возможным с учетом таких обстоятельств рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения. В то же время прокуроры заявили, что нет оснований для изменения меры пресечения, поскольку в СИЗО есть медчасть и возможность лечения.

Рассматривая ходатайство, суд по просьбе защиты допросил в качестве свидетеля медика, который дал показания в отношении здоровья Антоненко.

Врач сообщил об оперативных вмешательствах, которые делали Антоненко, и отметил, что COVID-19 может вызвать серьезные осложнения и угрозы его здоровью. Сам Антоненко дал разрешение на разглашение в суде информации о его здоровье.

Позже суд огласил решение и не удовлетворил ходатайство защиты Антоненко. Суд обязал руководство СИЗО обеспечить его право на надлежащую медицинскую помощь и обеспечить ему медицинское обследование и лечение.

Суд также предоставил согласие на его этапирование в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи в соответствии с назначением врача. Постановление может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Следующее судебное заседание по делу состоится 12 января в 14:00.

Напомним, суд продлил подозреваемым в убийстве Шеремета меры пресечения до 7 февраля, фигуранта дела Андрея Антоненко оставили под стражей.