В Украине очередной антирекорд COVID-19, обнаружили 1271 новых заражений

Предыдущий антирекорд был 30 июля, тогда зафиксировали 1197 новых случаев

Предыдущий антирекорд был 30 июля, тогда зафиксировали 1197 новых случаев

Фото: flickr

5 августа в Украине обнаружили рекордное количество зараженных коронавирусом, за сутки заболел 1271 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В течении суток выздоровели 914 человек, умерли - 24. Лабораторные центры проверяют 1653 новых подозрения на COVID-19.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской области (156), в Харьковской области (146), в Ивано-Франковской области (127) и в Киеве (150).

Всего с начала эпидемии в Украине выявлено 75 490 случаев болезни, умерли 1788 граждан Украины, выздоровели - 41 527.

Статистика COVID-19 в регионах Украины выглядит следующим образом:

Винницкая область - 2880 (32)

Волынская область - 4064 (+56)

Днепропетровская область - 1474 (15)

Донецкая область - 926 (+23)

Житомирская область - 2009 (+42)

Закарпатская область - 5462 (+78)

Запорожская область - 871 (20)

Ивано-Франковская область - 5168 (+127)

Кировоградская область - 711 (0)

г. Киев - 8812 (+150)

Киевская область - 3942 (+65)

Львовская область - 10223 (+156)

Луганская область - 135 (+5)

Николаевская область - 658 (10)

Одесская область - 3638 (+93)

Полтавская область - 472 (+6)

Ровенская область - 6442 (+87)

Сумская область - 570 (10)

Тернопольская область - 3149 (+28)

Харьковская область - 4239 (+146)

Херсонская область - 236 (+6)

Хмельницкая область - 1232 (32)

Черновицкая область - 6298 (+69)

Черкасская область - 959 (+4)

Черниговская область - 920 (11)

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Напомним, вчера в Украине зафиксировали 1061 новый случай COVID-19.