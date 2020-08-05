В Украине очередной антирекорд COVID-19, обнаружили 1271 новых заражений
5 августа в Украине обнаружили рекордное количество зараженных коронавирусом, за сутки заболел 1271 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
В течении суток выздоровели 914 человек, умерли - 24. Лабораторные центры проверяют 1653 новых подозрения на COVID-19.
Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской области (156), в Харьковской области (146), в Ивано-Франковской области (127) и в Киеве (150).
Всего с начала эпидемии в Украине выявлено 75 490 случаев болезни, умерли 1788 граждан Украины, выздоровели - 41 527.
Статистика COVID-19 в регионах Украины выглядит следующим образом:
Винницкая область - 2880 (32)
Волынская область - 4064 (+56)
Днепропетровская область - 1474 (15)
Донецкая область - 926 (+23)
Житомирская область - 2009 (+42)
Закарпатская область - 5462 (+78)
Запорожская область - 871 (20)
Ивано-Франковская область - 5168 (+127)
Кировоградская область - 711 (0)
г. Киев - 8812 (+150)
Киевская область - 3942 (+65)
Львовская область - 10223 (+156)
Луганская область - 135 (+5)
Николаевская область - 658 (10)
Одесская область - 3638 (+93)
Полтавская область - 472 (+6)
Ровенская область - 6442 (+87)
Сумская область - 570 (10)
Тернопольская область - 3149 (+28)
Харьковская область - 4239 (+146)
Херсонская область - 236 (+6)
Хмельницкая область - 1232 (32)
Черновицкая область - 6298 (+69)
Черкасская область - 959 (+4)
Черниговская область - 920 (11)
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Напомним, вчера в Украине зафиксировали 1061 новый случай COVID-19.