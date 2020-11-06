В Закарпатской области несмотря на "красную" зону ослабили карантин

После обновления карантинного разделения часть области попала в "красную" зону

После обновления карантинного разделения часть области попала в "красную" зону

Фото: carpathia.gov.ua

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС после обращения председателя ОГА Алексея Петрова разрешила пересмотреть отдельные ограничения карантина в районах с "красным" уровнем заболеваемости.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА, передает RegioNews.

Так, местные власти заверили, что они берут на себя полную ответственность по контролю за соблюдением жителями всех необходимых противоэпидемических ограничительных мер.

В области разрешат посещение садов и школ для начальных классов, регулярные перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах для работников, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Заведения общественного питания будут работать с 7:00 до 20:00. Также будет разрешено посещать заведения социальных или реабилитационных услуг.

При этом в области будет запрещено проведение концертов и массовых мероприятий и работа кинотеатров.

В Закарпатской области в "красную" зону попали города Ужгород, Берегово, Чоп, а также Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы.

Напомним, в Ужгороде все больницы заполнены на 100%, больных коронавирусом развозят в другие города области.