Во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских
Один полицейский получил удар по голове, в результате чего потерял сознание
Один полицейский получил удар по голове, в результате чего потерял сознание
Полиция Киева сообщает о том, что в ходе акции протеста на Майдане Независимости 15 декабря пострадало около 40 правоохранителей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
В полиции отметили, что когда люди попытались установить военные палатки, возникла толчея и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики.
В результате, одного полицейского ударили по голове, и он потерял сознание, еще около 40 получили химические ожоги глаз", - сказано в сообщении.
Правоохранители призвали участников акции соблюдать действующее законодательство.
Напомним, в Киеве сегодня, 15 декабря, у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.
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