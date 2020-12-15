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15 декабря 2020, 14:59 180

Во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских

15 декабря 2020, 14:59 180
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Один полицейский получил удар по голове, в результате чего потерял сознание
Фото: strana.ua
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Полиция Киева сообщает о том, что в ходе акции протеста на Майдане Независимости 15 декабря пострадало около 40 правоохранителей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В полиции отметили, что когда люди попытались установить военные палатки, возникла толчея и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики.

В результате, одного полицейского ударили по голове, и он потерял сознание, еще около 40 получили химические ожоги глаз", - сказано в сообщении.

Правоохранители призвали участников акции соблюдать действующее законодательство.

Напомним, в Киеве сегодня, 15 декабря, у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.

Протест ФОПов: на Майдане начались столкновения между митингующими и полицией.

Киев митинг полиция протесты ранение
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