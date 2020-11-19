Шмыгаль провел еще одно совещание с мэрами по COVID-19

Премьер призвал придерживаться "карантина выходного дня" и поручил обеспечить мощность электросетей вблизи больниц

Премьер призвал придерживаться "карантина выходного дня" и поручил обеспечить мощность электросетей вблизи больниц

Фото www.kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел второе совещание с Ассоциацией городов Украины, на котором обсудил борьбу с распространением COVID-19 и наполнение местных бюджетов. В онлайн-встрече также приняли участие руководство Минздрава и представители других министерств.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

На совещании с городскими головами глава Правительства поблагодарил их за их вклад в противодействие пандемии и призвал объединить усилия для более эффективной работы.

В частности, Глава Правительства призвал городских голов соблюдать карантин "выходного дня", ведь это единственная альтернатива локдауну. Также подчеркнул, что рассматривать стоит все варианты на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью, в том числе и возможное усиление карантинных ограничений.

Денис Шмигаль также сообщил, что Правительство направило в городские бюджеты второй транш в размере 870 млн грн на обеспечение койко-мест кислородом и подчеркнул, что Правительство упростило все соответствующие процедуры.

Кроме того, по результатам совещания Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с органами местного самоуправления проработать вопрос мощностей электросетей вблизи больниц, чтобы обеспечить бесперебойную подачу кислорода.

Напомним, ранее сообщалось, что Правительство готово к компромиссу в вопросе кэшбека.