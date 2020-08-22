В Украине очередной антирекорд Covid-19: за сутки выявили более 2300 новых случаев
В Украине за последние сутки выявили 2 328 новых случаев инфицирования коронавирусом, 37 больных умерло и 657 выздоровело.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
С начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 102 971 человек, из них 51 735 выздоровели, летальных исходов - 2244.
За последние сутки наибольшее количество случаев болезни зарегистрировано: в Харьковской области - 291, в Одесской области - 210, в Черновицкой области - 208, в Тернопольской области - 206, а в Киеве - 179 случаев.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая обл - 3553 (+75)
- Волынская обл - 5052 (+63)
- Днепропетровская обл - 1932 (+38)
- Донецкая обл - 1215 (32)
- Житомирская обл - 2734 (+39)
- Закарпатская обл - 6885 (+114)
- Запорожская обл - 1287 (+53)
- Ивано-Франковская обл - 7631 (+169)
- Кировоградская обл - 756 (+5)
- г. Киев - 11507 (+179)
- Киевская обл - 4881 (+76)
- Львовская обл - 12965 (+172)
- Луганская обл - 232 (19)
- Николаевская обл - 938 (+26)
- Одесская обл - 5788 (+210)
- Полтавская обл - 636 (22)
- Ровенская обл - 8383 (+145)
- Сумская обл - 1145 (+21)
- Тернопольская обл - 4507 (+206)
- Харьковская обл - 7324 (+291)
- Херсонская обл - 332 (+3)
- Хмельницкая обл - 1904 (+76)
- Черновицкая обл - 8713 (+208)
- Черкасская обл - 1248 (+29)
- Черниговская обл - 1423 (+57)
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 20 августа заразились коронавирусом 2 106 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 637 пациентов выздоровели.
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