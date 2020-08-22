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В Украине очередной антирекорд Covid-19: за сутки выявили более 2300 новых случаев
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22 августа 2020, 10:22 6

В Украине очередной антирекорд Covid-19: за сутки выявили более 2300 новых случаев

22 августа 2020, 10:22 6
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях
Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях
pixabay.com
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В Украине за последние сутки выявили 2 328 новых случаев инфицирования коронавирусом, 37 больных умерло и 657 выздоровело.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

С начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 102 971 человек, из них 51 735 выздоровели, летальных исходов - 2244.

За последние сутки наибольшее количество случаев болезни зарегистрировано: в Харьковской области - 291, в Одесской области - 210, в Черновицкой области - 208, в Тернопольской области - 206, а в Киеве - 179 случаев.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая обл - 3553 (+75)
  • Волынская обл - 5052 (+63)
  • Днепропетровская обл - 1932 (+38)
  • Донецкая обл - 1215 (32)
  • Житомирская обл - 2734 (+39)
  • Закарпатская обл - 6885 (+114)
  • Запорожская обл - 1287 (+53)
  • Ивано-Франковская обл - 7631 (+169)
  • Кировоградская обл - 756 (+5)
  • г. Киев - 11507 (+179)
  • Киевская обл - 4881 (+76)
  • Львовская обл - 12965 (+172)
  • Луганская обл - 232 (19)
  • Николаевская обл - 938 (+26)
  • Одесская обл - 5788 (+210)
  • Полтавская обл - 636 (22)
  • Ровенская обл - 8383 (+145)
  • Сумская обл - 1145 (+21)
  • Тернопольская обл - 4507 (+206)
  • Харьковская обл - 7324 (+291)
  • Херсонская обл - 332 (+3)
  • Хмельницкая обл - 1904 (+76)
  • Черновицкая обл - 8713 (+208)
  • Черкасская обл - 1248 (+29)
  • Черниговская обл - 1423 (+57)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 20 августа заразились коронавирусом 2 106 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 637 пациентов выздоровели.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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