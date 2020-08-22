В Украине очередной антирекорд Covid-19: за сутки выявили более 2300 новых случаев

Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях

Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях

pixabay.com

В Украине за последние сутки выявили 2 328 новых случаев инфицирования коронавирусом, 37 больных умерло и 657 выздоровело.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

С начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 102 971 человек, из них 51 735 выздоровели, летальных исходов - 2244.

За последние сутки наибольшее количество случаев болезни зарегистрировано: в Харьковской области - 291, в Одесской области - 210, в Черновицкой области - 208, в Тернопольской области - 206, а в Киеве - 179 случаев.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл - 3553 (+75)

Волынская обл - 5052 (+63)

Днепропетровская обл - 1932 (+38)

Донецкая обл - 1215 (32)

Житомирская обл - 2734 (+39)

Закарпатская обл - 6885 (+114)

Запорожская обл - 1287 (+53)

Ивано-Франковская обл - 7631 (+169)

Кировоградская обл - 756 (+5)

г. Киев - 11507 (+179)

Киевская обл - 4881 (+76)

Львовская обл - 12965 (+172)

Луганская обл - 232 (19)

Николаевская обл - 938 (+26)

Одесская обл - 5788 (+210)

Полтавская обл - 636 (22)

Ровенская обл - 8383 (+145)

Сумская обл - 1145 (+21)

Тернопольская обл - 4507 (+206)

Харьковская обл - 7324 (+291)

Херсонская обл - 332 (+3)

Хмельницкая обл - 1904 (+76)

Черновицкая обл - 8713 (+208)

Черкасская обл - 1248 (+29)

Черниговская обл - 1423 (+57)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 20 августа заразились коронавирусом 2 106 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 637 пациентов выздоровели.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)