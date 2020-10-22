В Украине ни одна область не готова к смягчению карантина - Минздрав

Самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Хмельницкой области

Самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Хмельницкой области

Фото: из открытых источников

По состоянию на 22 октября город Киев и ни одна область Украины не готовы к ослаблению карантина, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.

По данным Минздрава, самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Хмельницкой - 336,6 случая на 100 тыс. лиц, в Сумской - 332,4, в Тернопольской - 319,0 и в Харьковской - 309,0 областях.

Наименьший показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней в Кировоградской - 59, 5, в Винницкой - 103, 0, в Херсонской - 118, 0 областях.

В Киеве этот показатель составляет 222,7 на 100 тыс. человек, а в целом по Украине - 205,2 на 100 тыс. населения.

Напомним, в Украине за минувшие сутки COVID-19 обнаружили в 7053 лиц, от осложнений болезни умерли 116 пациентов.

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