В Сумах предприниматели протестуют против введения локдауна

Депутаты облсовета поддержали их обращение к Верховной Раде

Депутаты облсовета поддержали их обращение к Верховной Раде

Фото: Суспільне

Сегодня, 18 декабря на площади Независимости в Сумах предприниматели протестуют против строгого карантина.

Об этом сообщает "Суспільне, передает RegioNews.

Протестующие выступают против запрета работать предпринимателям во время локдауна и против внедрения кассовых аппаратов.

Также сегодня проходит третья сессия Сумского областного совета 8 созыва, на заседание которой пустили 20 митингующих.

Они призвали депутатов облсовета поддержать их обращение к Верховной Раде Украины относительно принятия законопроекта об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса.

Мы очень просим подписать наше обращение к депутатам Верховной Рады, чтобы они рассмотрели законопроект №3853-1, который уже прошел комитет, за который проголосована петиция", - заявила представительница движения "Сохрани ФОП" Лариса Бочарова.

Депутаты областного совета заслушали текст обращения и проголосовали за него. Из 56 присутствующих депутатов 37 поддержали обращение предпринимателей.

Напомним, на Майдане Независимости ФОПы продолжают акцию протеста: их количество выросло.