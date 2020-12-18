В Сумах предприниматели протестуют против введения локдауна
Сегодня, 18 декабря на площади Независимости в Сумах предприниматели протестуют против строгого карантина.
Об этом сообщает "Суспільне, передает RegioNews.
Протестующие выступают против запрета работать предпринимателям во время локдауна и против внедрения кассовых аппаратов.
Также сегодня проходит третья сессия Сумского областного совета 8 созыва, на заседание которой пустили 20 митингующих.
Они призвали депутатов облсовета поддержать их обращение к Верховной Раде Украины относительно принятия законопроекта об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса.
Мы очень просим подписать наше обращение к депутатам Верховной Рады, чтобы они рассмотрели законопроект №3853-1, который уже прошел комитет, за который проголосована петиция", - заявила представительница движения "Сохрани ФОП" Лариса Бочарова.
Депутаты областного совета заслушали текст обращения и проголосовали за него. Из 56 присутствующих депутатов 37 поддержали обращение предпринимателей.
Напомним, на Майдане Независимости ФОПы продолжают акцию протеста: их количество выросло.