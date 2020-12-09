Мэр Франковска снова требует от властей не вводить локдаун
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив уже в который раз обратился к Кабинету министров и президенту не вводить нокдаун из-за пандемии COVID-19.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Еще раз обращаемся к правительству и президенту не вводить локдаун в стране. Хотелось бы, чтобы бизнес работал и зарабатывал деньги. Есть положительная тенденция заболевания на коронавирус", - заявил Марцинкив.
Он утверждает, что в Ивано-Франковске, а также в соседних Луцке, Тернополе и Хмельницком якобы фиксируют "снижение заболеваемости коронавирусной инфекции".
Мес надеется, что такая тенденция в Ивано-Франковске будет сохранена, и уже через несколько недель "город вернется к показателям заболевания COVID-19, которые фиксировали в июне".
Марцинкив отметил, что в COVID-больницах города находятся 287 пациентов, из них 21 - в реанимации. Заполненность койко-мест в Центральной городской клинической больнице составляет 40%.
Напомним, Правительство установило окончательную дату введения локдауна в Украине, усиленные карантинные мероприятия в Украине будут действовать с 8 до 24 января.