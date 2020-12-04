Для помощи предпринимателям Рада возьмет деньги из COVID-фонда

На компенсации необходимо около двух миллиардов гривен

На компенсации необходимо около двух миллиардов гривен

Фото: из открытых источников

Сегодня, 4 декабря, Верховная Рада одобрила законопроект №4431 "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который предусматривает использование средства из COVID-фонда на поддержку предпринимателей во время локдауну.

За законопроект №4431 проголосовали 304 депутатов, передает RegioNews.

Закон внес изменения в статью 28 закона о Госбюджет на 2020-2021 год, а именно в части касательно выделения средств на единовременную помощь бизнесу:

единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности из-за усиления карантина;

единовременной матпомощи бизнесу с целью сохранения рабочих мест наемных работников;

единовременной компенсации бизнесу расходов, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4429 о выплате компенсаций бизнесу, который пострадал в период карантина.