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Для помощи предпринимателям Рада возьмет деньги из COVID-фонда
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04 декабря 2020, 12:52 4

Для помощи предпринимателям Рада возьмет деньги из COVID-фонда

04 декабря 2020, 12:52 4
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На компенсации необходимо около двух миллиардов гривен
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 4 декабря, Верховная Рада одобрила законопроект №4431 "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который предусматривает использование средства из COVID-фонда на поддержку предпринимателей во время локдауну.

За законопроект №4431 проголосовали 304 депутатов, передает RegioNews.

Закон внес изменения в статью 28 закона о Госбюджет на 2020-2021 год, а именно в части касательно выделения средств на единовременную помощь бизнесу:

  • единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности из-за усиления карантина;

  • единовременной матпомощи бизнесу с целью сохранения рабочих мест наемных работников;

  • единовременной компенсации бизнесу расходов, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4429 о выплате компенсаций бизнесу, который пострадал в период карантина.

ВР законопроект компенсация коронавирус бюджет финансовая помощь
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