У Мэра Николаева обнаружили коронавирус и воспаление легких

Он заявил, что отправляется на самоизоляцию и будет работать в удаленном режиме

Он заявил, что отправляется на самоизоляцию и будет работать в удаленном режиме

Фото: из открытых источников

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что после пройденного ПЦР-теста у него подтвердили заболевание коронавирусом.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews. По словам политика, у него обнаружили пневмонию, поэтому он пойдет на самоизоляцию. Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема - у меня обнаружили COVID-19 и небольшую пневмонийку. Вынужден пойти на самоизоляцию", - написал мэр Николаева. Сенкевич рассказал, что не будет останавливать работу, а работать дистанционно, поскольку в Николаеве сейчас начинается отопительный сезон. Прошу всех, у кого возникли проблемы с отоплением - сообщать мне в личные сообщения на публичную страницу. Будем оперативно решать эти вопросы, а я немного поработаю", - добавил он. Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

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