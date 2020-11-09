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09 ноября 2020, 19:26 48

У Мэра Николаева обнаружили коронавирус и воспаление легких

09 ноября 2020, 19:26 48
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Он заявил, что отправляется на самоизоляцию и будет работать в удаленном режиме
Он заявил, что отправляется на самоизоляцию и будет работать в удаленном режиме
Фото: из открытых источников
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Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что после пройденного ПЦР-теста у него подтвердили заболевание коронавирусом.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По словам политика, у него обнаружили пневмонию, поэтому он пойдет на самоизоляцию.

Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема - у меня обнаружили COVID-19 и небольшую пневмонийку. Вынужден пойти на самоизоляцию", - написал мэр Николаева.

Сенкевич рассказал, что не будет останавливать работу, а работать дистанционно, поскольку в Николаеве сейчас начинается отопительный сезон.

Прошу всех, у кого возникли проблемы с отоплением - сообщать мне в личные сообщения на публичную страницу. Будем оперативно решать эти вопросы, а я немного поработаю", - добавил он.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

коронавирус пневмония мэр Николаев Александр Сенкевич
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