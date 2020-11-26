Пик заболеваемости COVID-19: в Минздраве сказали, когда ждать

Он ожидается в декабре-январе

Он ожидается в декабре-январе

Фото: из открытых источников

Главный внештатный врач-инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в стране ожидается в декабре-январе, так как из-за ухудшения погодных условий, увеличиваются дозы возбудителя вируса.

Об этом Голубовская сообщила на IV Украинском женском конгрессе, передает RegioNews.

Пик, я думаю, декабрь-январь еще будет… Он подойдет через несколько недель. У нас смертность увеличивается сейчас, к сожалению, более молодых людей - до 60 лет. Это страшно", - рассказала Голубовская.

Она подчеркнула, что сегодня все себя должны воспринимать как потенциально инфицированные.

Также Голубовская высказалась за полный локдаун в противодействии распространению COVID-19. По ее мнению, это позволит прервать передачу возбудителя болезни от человека к человеку и уменьшить нагрузку на медицинскую систему.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин может ввести жесткий локлаун на новогодние праздники.