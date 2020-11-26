14:00  26 ноября
Кличко презентовал книгу своих ляпов
11:09  26 ноября
Свыше 87 млн убытков: ГБР провело обыски у сотрудников "Киевоблагролеса"
14:16  26 ноября
В НАПК хотят, чтобы за ложь в декларации на более 1 млн гривен сажали в тюрьму
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2020, 14:54 24

Пик заболеваемости COVID-19: в Минздраве сказали, когда ждать

26 ноября 2020, 14:54 24
Читайте також українською мовою
Он ожидается в декабре-январе
Он ожидается в декабре-январе
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Главный внештатный врач-инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в стране ожидается в декабре-январе, так как из-за ухудшения погодных условий, увеличиваются дозы возбудителя вируса.

Об этом Голубовская сообщила на IV Украинском женском конгрессе, передает RegioNews.

Пик, я думаю, декабрь-январь еще будет… Он подойдет через несколько недель. У нас смертность увеличивается сейчас, к сожалению, более молодых людей - до 60 лет. Это страшно", - рассказала Голубовская.

Она подчеркнула, что сегодня все себя должны воспринимать как потенциально инфицированные.

Также Голубовская высказалась за полный локдаун в противодействии распространению COVID-19. По ее мнению, это позволит прервать передачу возбудителя болезни от человека к человеку и уменьшить нагрузку на медицинскую систему.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин может ввести жесткий локлаун на новогодние праздники.

коронавирус вирус болезнь Минздрав температура
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Проигравший победитель: львовский казус Садового
Все публикации »
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Все блоги »