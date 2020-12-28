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28 декабря 2020, 13:16 12

Ляшко рассказал, когда украинцы смогут вернуться к привычному ритму жизни после COVID

28 декабря 2020, 13:16 12
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Украина начнет постепенно возвращаться к нормальному существованию с апреля 2021 года
Украина начнет постепенно возвращаться к нормальному существованию с апреля 2021 года
Фото: из открытых источников
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина начнет возвращаться к привычному ритму жизни в апреле 2021 года, однако полностью от противоэпидемических ограничений отказываться не будут.

Об этом он рассказал в эфире "Украина 24", передает RegioNews.

Мы с апреля будем потихоньку возвращаться к привычному для нас ритму жизни. Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем", - сказал Ляшко.

Он также ответил, насколько реально появление новых штаммов.

Коронавирус с момента его обнаружения уже имеет около 12 тысяч мутаций. Это ожидаемое явление для эпидемиологов и вирусологов. Больше всего мне бы хотелось, чтобы рядом с эпидемией коронавирусной болезни не началась вспышка какой-то другой инфекционной болезни, а их огромное количество", - объяснил Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые за два месяца суточный показатель COVID-19 опустился ниже пяти тысяч.

Виктор Ляшко карантин коронавирус пандемия локдаун
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