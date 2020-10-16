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16 октября 2020, 14:59 1

Стало известно, сколько "слуг народа" заболели коронавирусом

16 октября 2020, 14:59 1
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Ситуация с заболеваемостью во фракции слишком напряженная
Ситуация с заболеваемостью во фракции слишком напряженная
Рixabay
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Одиннадцать народных депутатов из фракции политической партии «Слуга народа» на сегодня болеют COVID-19.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", информирует RegioNews.

"Касательно "Слуги народа" – это 10, то есть теперь уже 11 вместе с Николаем (16 октября заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19, – ред.), [...] вчера еще двое моих коллег получили положительные результаты теста, один из них – это председатель комитета", - сказала она.

Кравчук добавила, что ситуация с заболеваемостью во фракции слишком напряжена.

"Тут какая ситуация: кто-то получает отрицательный контрольный тест и уже здоров, но еще находится на больничном, а кто-то добавляется "плюсиком". Поэтому эта цифра постоянно меняется, практически ежедневно", - отметила Кравчук.

Напомним, сегодня стало известно, что народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Николай Тищенко заболел коронавирусом - диагноз уже подтвердили.

коронавирус Слуга народа болезнь нардеп Верховная Рада
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