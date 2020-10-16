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16 октября 2020, 12:41 3

Ляшко рассказал, когда и чью вакцину от COVID-19 получит Украина

16 октября 2020, 12:41 3
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Страна может получить британскую AstraZeneca и американскую Novavax вакцину от коронавируса
Страна может получить британскую AstraZeneca и американскую Novavax вакцину от коронавируса
Фото: из открытых источников
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Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина в рамках инициативы COVAX может получить вакцины производителей AstraZeneca и Novavax.

Об этом он рассказал в ходе пресс-брифинга, передает RegioNews.

Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила вакцину одной из первых. Мы вошли в COVAX, который объединяет 180 стран… 92 страны, включая Украину, получат вакцину бесплатно или ниже рыночной стоимости. Для этих стран будут использовать вакцины AstraZeneca – для 61 страны, а также Novavax - для 92 стран", - сообщил Ляшко.

По его словам, вакцина будет предоставляться несколькими траншами, первый из которых будет в количестве 3% от населения. Всего же Украина должна получить вакцину для 20% населения.

"Будет несколько траншей вакцины, чтобы покрыть как минимум 20% населения из приоритетных групп: работники медучреждений с высоким риском инфицирования, работники, обеспечивающие реагирование на чрезвычайные ситуации, люди из сопутствующими заболеваниями, люди старшего возраста, работники с критическим уровнем риска, работники школ, люди, проживающие в приютах для бездомных", - добавил Ляшко.

Ранее сообщалось, что до конца следующей недели ожидается поставка в области Украины препарата "Ремдесивир", который используют при лечении коронавируса. В Минздраве заявляют, что получат 18 тысяч доз данного лекарственного средства.

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