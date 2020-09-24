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24 сентября 2020, 13:05 6

В Киеве за нарушение карантина оштрафовали 40 директоров общежитий

24 сентября 2020, 13:05 6
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Их оштрафовали на 34 тысячи гривен
Их оштрафовали на 34 тысячи гривен
Фото: Facebook
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В Киеве выписали административные протоколы на 40 администраций общежитий за нарушение карантина.

Об этом сообщил председатель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает RegioNews.

На сегодня в Киеве суды удовлетворили административные протоколы в отношении около 40 руководителей столичных общежитий из-за несоблюдения карантинных требований. Их оштрафовали на 34 тысячи гривен", - рассказал он.

По его словам, в Киеве именно общежития находятся в зоне риска распространения коронавируса, поэтому проверке соблюдения в них карантинных требований уделяется значительное внимание.

Рубан также добавил, что протоколы на администрации общежитий были составлены после проведения мониторинговых проверок специальными группами, которые работают ежедневно.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 3372 человек.

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Киев карантин штраф Госпродпотребслужба общежитие
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