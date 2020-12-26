В Минздраве уверяют: более 70% коек для COVID-больных обеспечены кислородом

Также в стране остаются свободными почти 30 тысяч коек, обеспеченных кислородом

Также в стране остаются свободными почти 30 тысяч коек, обеспеченных кислородом

Фото: из открытых источников

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что сейчас более 70% от всех коек, выделенных под лечение больных COVID-19, обеспечены кислородом.

Как передает RegioNews, об этом он написал на странице в Facebook.

На сегодня более 70% от всех коек, выделенных под ковид, обеспечены кислородом. Сейчас 55-60% из госпитализированных нуждаются в лечении кислородом", - написал он.

По словам Ляшко, на сегодня в больницах остаются свободными 29 487 коек с кислородом.

Всего в больницах перепрофилированы под оказание медицинской помощи людям, страдающим коронавирусной болезнью, 64 349 коек. Из них 44 436 коек с кислородом, и это почти 70% от всех отведенных коек", - добавил Ляшко.

Напомним, в Украине за 25 декабря COVID-19 обнаружили в 7709 человек, зафиксировано 121 летальный случай, 5145 пациентов выздоровели.