13:11  02 ноября
В Раде заслушают Степанова из-за обострения ситуации с коронавирусом
12:30  02 ноября
Андрей Райкович победил на выборах городского головы Кропивницкого – ТИК
11:46  02 ноября
Глава КСУ Тупицкий не пришел на допрос в ГБР
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2020, 14:15 11

Во Дворце спорта в Киеве начинается развертывание COVID-госпиталя

02 ноября 2020, 14:15 11
Читайте також українською мовою
Врачей для мобильного госпиталя пока нет
Врачей для мобильного госпиталя пока нет
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения начало подготовку к открытию мобильного госпиталя для пациентов с COVID-19 во Дворце спорта Киева.

Об этом в интервью газете "Сегодня" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, такие временные госпиталя нужно разворачивать в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию и санитарно-технические условия.

Уже есть предварительные сметы, которые дорабатывают. Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП "Медицинские закупки", чтобы там проанализировали цены и запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта", - сказал Ляшко.

Он добавил, что уже определено, какое количество оборудования требуется для этого госпиталя, однако наиболее остро стоит проблема с медицинскими кадрами.

С увеличением количества медицинских кроватей проблема увеличения количества медицинского персонала не решится сама собой, ведь врач - это профессия, которая приобретается годами", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее Минздрав озвучил цену открытия временных госпиталей в Киеве, они позволят получить 500 дополнительных коек для пациентов с COVID-19.

Киев госпитализация коронавирус пандемия Минздрав
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Раде заслушают Степанова из-за обострения ситуации с коронавирусом
02 ноября 2020, 13:11
"Зима будет тяжелой": Ляшко рассказал о динамике заболеваемости COVID-19
02 ноября 2020, 12:59
В Минздраве повысили порог заболеваемости COVID-19, при котором возможен полный локдаун
02 ноября 2020, 11:22
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Труханов теряет послушный горсовет: с кем будет договариваться мэр
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Все публикации »
Виктор Таран
Роман Шрайк
Владимир Фесенко
Все блоги »