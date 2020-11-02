Во Дворце спорта в Киеве начинается развертывание COVID-госпиталя

Врачей для мобильного госпиталя пока нет

Врачей для мобильного госпиталя пока нет

Фото: из открытых источников

Министерство здравоохранения начало подготовку к открытию мобильного госпиталя для пациентов с COVID-19 во Дворце спорта Киева.

Об этом в интервью газете "Сегодня" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, такие временные госпиталя нужно разворачивать в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию и санитарно-технические условия.

Уже есть предварительные сметы, которые дорабатывают. Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП "Медицинские закупки", чтобы там проанализировали цены и запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта", - сказал Ляшко.

Он добавил, что уже определено, какое количество оборудования требуется для этого госпиталя, однако наиболее остро стоит проблема с медицинскими кадрами.

С увеличением количества медицинских кроватей проблема увеличения количества медицинского персонала не решится сама собой, ведь врач - это профессия, которая приобретается годами", - отметил Ляшко.



Напомним, ранее Минздрав озвучил цену открытия временных госпиталей в Киеве, они позволят получить 500 дополнительных коек для пациентов с COVID-19.