Шмыгаль считает, что Украина не выдержит полного локдауна

По его словам, Минздрав разработал постановление о введении карантина выходного дня в Украине

По его словам, Минздрав разработал постановление о введении карантина выходного дня в Украине

Фото: КМУ

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что украинская экономика не выдержит введения полного локдауна. Впрочем, правительство вводит дополнительные ограничения.

Как пишет RegioNews, об этом он заявил на заседании правительства. По его словам, Минздрав разработал постановление о введении карантина выходного дня в Украине. "Экономика Украины не выдержит полного локдауна. Именно поэтому правительство и Минздрав, вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений", - отметил он. Напомним, в Минздраве объяснили, зачем в Украине вводят карантин "выходного дня".

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