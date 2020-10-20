В Офисе президента уверяют: деньги в COVID-фонде есть, на доплаты врачам хватит
Использование фонда на сегодняшний день составляет 40%
Использование фонда на сегодняшний день составляет 40%
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив сообщает, что в Фонде борьбы с COVID-19 есть деньги на доплаты врачам и на социальную поддержку.
Как передает RegioNews, об этом Ковалив заявила в эфире "Свободы слова".
На сегодня в ковидфонде есть 34 млрд гривен. Деньги - есть. И на доплаты врачам, и на социальную поддержку. Использование ковидфонда - 40%. Уважаемые, деньги есть. На дороги было потрачено 16 млрд гривен, часть которых (расходов - ред.) не проведена", - сказала Ковалив.
Напомним, Киев еще не получил от государства 29,6 млн грн для оборудования дополнительных коек для больных коронавирусной болезнью.
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