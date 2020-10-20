09:49  20 октября
В Украине за сутки выявили 5469 новых больных COVID-19
14:49  19 октября
Депутатов начнут штрафовать за отсутствие масок в Верховной Раде
08:13  20 октября
Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировано два нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 октября 2020, 08:44 3

В Офисе президента уверяют: деньги в COVID-фонде есть, на доплаты врачам хватит

20 октября 2020, 08:44 3
Читайте також українською мовою
Использование фонда на сегодняшний день составляет 40%
Использование фонда на сегодняшний день составляет 40%
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив сообщает, что в Фонде борьбы с COVID-19 есть деньги на доплаты врачам и на социальную поддержку.

Как передает RegioNews, об этом Ковалив заявила в эфире "Свободы слова".

На сегодня в ковидфонде есть 34 млрд гривен. Деньги - есть. И на доплаты врачам, и на социальную поддержку. Использование ковидфонда - 40%. Уважаемые, деньги есть. На дороги было потрачено 16 млрд гривен, часть которых (расходов - ред.) не проведена", - сказала Ковалив.

Напомним, Киев еще не получил от государства 29,6 млн грн для оборудования дополнительных коек для больных коронавирусной болезнью.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

бюджет финансовая помощь коронавирус больницы Офис президента
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Харьковский облсовет. Пять лет безрезультатной "дрочки" под руководством Скоробогача
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »