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20 октября 2020, 14:06 2

Минздрав разработал план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса

20 октября 2020, 14:06 2
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На четвертом уровне опасности врачи будут выбирать, кого спасать
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде озвучил план действий в соответствии с разными уровнями опасности COVID-19 для медицинской системы. По его словам, Украина сейчас на первом уровне опасности.

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина.

Мы разработали детальный план, что учитывает способность системы здравоохранения и определяет алгоритм действий соответственно к четырем уровням опасности", - заявил он.

Степанов отметил, что первый уровень, в котором находится Украина сейчас,

предполагает ежедневное число случаев COVID-19 в пределах 5-7 тысяч.

"Такая нагрузка система здравоохранения способна выдерживать, а еще 6 месяцев назад, даже три месяца назад, такое было невозможно", - заявил он.

Второй уровень - заполнение коек фонда будет составлять около 70% в целом по стране. Также ориентировочное число больных с подтвержденными случаями по стране составляет 8-10 тысяч, говорит министр.

"На этом уровне мы можем оказаться в ближайшие недели. В таком случае мы увеличим, как я говорил ранее, количество коек в учреждениях здравоохранения на 30% всего коечного фонда. Это 52 000 коек", - сообщил министр.

Третий уровень - когда число больных с подтвержденными случаями коронавируса будет составлять от 11 тысяч до 15 тысяч в сутки, а наполненность коек по всей стране будет составлять не менее 85%.

"Дополнительно к мерам второго уровня мы будем обеспечивать введение жестких карантинных ограничений в стране с применением полного перечня ограничений красного уровня эпидемической опасности", - заявил глава Минздрава.

В частности, будет начата мобилизация всех медработников и других категорий работников, организована работа ведомственных учреждений для гражданского населения, а также обеспечена работа полевых госпиталей.

Четвертый уровень - это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, а ежедневное число случаев будет около 20 тысяч больных.

"Здесь мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи", - сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что министерство готовится к любому развитию событий относительно ситуации с коронавирусом в стране.

коронавирус карантин больницы пандемия Максим Степанов
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