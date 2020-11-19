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Мэр Ивано-Франковска заявил, что в городе таки введут карантин выходного дня
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19 ноября 2020, 11:13 97

Мэр Ивано-Франковска заявил, что в городе таки введут карантин выходного дня

19 ноября 2020, 11:13 97
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Марцинкив считает, что такие ограничения не остановят рост распростронения коронавируса
Фото: из открытых источников
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Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в ближайшие выходные все же будет действовать в городе “карантин выходного дня”.

Об этом мэр рассказал в эфире местного радио "Западный полюс", передает RegioNews.

В субботу и воскресенье, к сожалению, будет карантин "выходного дня”. Правительство не обращает внимания на решения местных органов власти”, - сказал Руслан Марцинкив.

Он считает, что такой карантин ничего не дает. "Говорить о серьезных последствиях нельзя, потому что пять дней мы работаем в обычном режиме, а два - без работы. Таким образом нельзя прервать цепь общения. Цепь передачи вируса тоже прервать не удастся".

На выходных магазины будут закрыты. И другие заведения тоже. Это принесет большие потери, потому что предпринимателям это никто не компенсирует", - отметил Марцинкив.

Напомним, ранее исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета решил сделать субботу и воскресенье в ноябре рабочими, чтобы обойти введенный Кабинетом Министров карантин выходного дня.

карантин Ивано-Франковск болезнь мэр предприниматели
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